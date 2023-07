Revivez l’histoire de Saint-Chamond Hôtel-dieu Izieux Catégories d’Évènement: Izieux

Loire Revivez l’histoire de Saint-Chamond Hôtel-dieu Izieux, 16 septembre 2023, Izieux. Revivez l’histoire de Saint-Chamond Samedi 16 septembre, 10h00, 13h30, 16h00 Hôtel-dieu Réservation obligatoire au 04 77 31 71 15 Incarnez des personnages autour d’une table de jeu de rôle autour de deux périodes historiques au choix.

Soit sauvez le château de Saint-Chamond à l’époque médiévale et prenez les habits de chevalier ou de garde pour le défendre.

Soit devenez résistant de la seconde Guerre Mondiale et sabotez les chaînes de production de l’occupant. Hôtel-dieu 1, place de l’Hôtel-Dieu 42400 Saint-Chamond Izieux 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

