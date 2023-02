Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune – “Les sœurs & la résistance : quand Maurice Drouhin trouva asile à l’Hôtel-Dieu”, récit écrit et conté par Céline Colle Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Cote-d’Or Beaune Pour la 163e Vente des Vins des Hospices de Beaune, Céline Colle vous invite à un voyage dans le temps avec son récit “Les sœurs & la résistance : quand Maurice Drouhin trouva asile à l’Hôtel-Dieu”. Venez découvrir cette histoire d’hospitalité contée par l’auteure dans les murs de l’ancien hôpital !

Samedi 18 novembre de 16h à 17h

Tout public – Billet entrée – Jauge limitée à 50 personnes

Réservation en billetterie dans la limite des places disponibles +33 3 80 24 45 00 https://musee.hospices-de-beaune.com/ Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Beaune

