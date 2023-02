Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune – Itinéraire hospitalier : de l’Hôtel-Dieu à la Charité Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Cote-d’Or Des murs de l’Hôtel-Dieu à ceux de la Charité, en passant par les remparts, explorez l’histoire des Hospices Civils de Beaune par cet itinéraire guidé ! Pendant 2h, vous suivrez les pas des bienfaiteurs de cette institution hospitalière et au fil de la promenade, vous découvrirez l’évolution de l’hôpital et de son organisation dans la ville de Beaune.

Les samedis 8 et 29 avril & les mercredis 12 et 19 avril de 14h30 à 16h30

Tout public – Billet Insolites – Jauge limitée à 18 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu

ou en billetterie dans la limite des places disponibles Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Beaune

