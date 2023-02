Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune – Exposition “Œuvres de miséricorde” Musée de l’Hôtel Dieu – Hospices de Beaune Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Cote-d’Or Dans le cadre de sa programmation culturelle 2023 dédiée au thème de l’HOSPITALITÉ, l’Hôtel-Dieu présente l’exposition “Œuvres de miséricorde” du 1er janvier au 31 décembre. En construisant et aménageant l’Hôtel-Dieu, en le dotant d’une rente annuelle et perpétuelle de mille livres, en instituant une distribution quotidienne de pain pour les indigents, en nommant deux prêtres pour la célébration du service divin, en créant une communauté de femmes pour gouverner et servir les pauvres, les fondateurs ont exercé les œuvres de miséricorde. Ces actions de bienfaisance envers les pauvres gens sont à la fois corporelles et spirituelles : elles assurent le salut des bienfaiteurs qui traitent les indigents comme des seigneurs. Sur le parcours de visite, vous découvrirez les lits des malades, leur vaisselle d’étain, des instruments de soins, des tableaux et des sculptures, des meubles dont des coffres à vêtements, de somptueux dessus de lit en tapisserie de haute lisse aux armes de Guigone de Salins, des livres d’heures, des documents d’archives illustrant l’engagement de tous les donateurs de l’Hôtel-Dieu qui ont poursuivi l’œuvre des fondateurs et accompli, à chaque époque, les œuvres de miséricorde. Tout Public – Outil de médiation disponible à la billetterie – Billet Entrée

