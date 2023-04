Échos polychromes, un jardin hospitalier – Rencontres Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune, 2 juin 2023, Beaune.

Échos polychromes, un jardin hospitalier – Rencontres Vendredi 2 juin, 14h00 Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune L’accès au jardin et aux animations est possible avec un billet d’entrée de l’Hôtel-Dieu | 12€

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2023, l’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune vous invite à explorer au gré des rencontres le jardin Échos polychromes, imaginé par les paysagistes Stéphane Larcin, Géraldine Carré et Baptiste Demeulemeester. Le vendredi 2 juin, de 14h à 18h, venez échanger avec les élèves de l’EREA Alain Fournier de Beaune qui participent à l’entretien du jardin dans le cadre de leur formation et profitez de visites flash sur la création paysagère Échos polychromes et sur le thème des jardins des simples du Moyen Âge, proposées par les médiateurs du site.

Propriété des Hospices Civils de Beaune, l'Hôtel-Dieu est un site patrimonial remarquablement conservé qui fut fondé en 1443 grâce au mécénat de Nicolas Rolin, chancelier des ducs de Bourgogne, et de sa 3e épouse Guigone de Salins. Imaginée comme un « palais pour les Pôvres », l'institution charitable – placée par les donateurs sous la responsablité des Dames Hospitalières – reste en activité jusqu'au début des années 1980, avant qu'un hôpital moderne, plus adapté à l'évolution des soins, ne soit construit dans la périphérie du centre historique de Beaune. Connu pour ses toitures polychromes en tuiles vernissées, l'Hôtel-Dieu est l'un des rares témoins du patrimoine architectural du Moyen Âge ; il est aussi un haut lieu de mémoire de l'histoire hospitalière. En parcourant les salles, les siècles défilent, du XVe au XXe siècle : laissez-vous surprendre par les ambiances, découvrez l'étonnante collection d'objets, de meubles et de tapisseries, prenez le temps de contempler le magnifique polyptyque du Jugement Dernier de Rogier van der Weyden ou de vous asseoir dans la majestueuse cour d'honneur…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Stéphane Larcin