La charité : kézako ?

À l’occasion de la 164e Vente des Vins des Hospices de Beaune, observez dans le détail les pièces originales de cette vente de charité à la renommée internationale ! Bruno François, chargé des collections de l’Hôtel-Dieu, vous présente les archives de ces enchères et retrace ainsi l’histoire de la Vente des Vins, depuis son origine en 1859. Vendredi 15 et Samedi 16 novembre à 10h30 ou 15h45

Dimanche 17 novembre à 10h30

Tout public – Billet entrée – Jauge limitée à 18 personnes

Réservation en billetterie dans la limite des places disponibles .

Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Rue de l'Hôtel-Dieu

Beaune 21200

