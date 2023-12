Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune Programmation 2024 – CHARITÉ Histoires de dates Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Beaune, 20 janvier 2024, Beaune.

Beaune Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:45:00

fin : 2024-01-20 16:45:00

.

La saison 2024 à l’Hôtel-Dieu vous propose à nouveau ses visites commentées « Histoires de dates », des parcours guidés autour des anniversaires historiques qui émaillent l’histoire de l’Hôtel-Dieu depuis le Moyen Âge.

À l’occasion du 850e anniversaire du Roman de Renart, célèbre récit en langue romane d’un monde animalier et satirique, nous vous invitons à explorer le bestiaire fantastique de l’hôpital du XVe siècle à nos jours. Imaginaire du soin, représentation du corps humain et de ses travers, venez à la rencontre des hommes et des bêtes de l’Hôtel-Dieu !

Samedi 20 janvier à 10h30 ou 15h45

Tout Public – Billet Découverte – Jauge : 30

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu

ou en billetterie dans la limite des places disponibles

EUR.

Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Rue de l’Hôtel-Dieu

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-26 par COORDINATION CÔTE-D’OR