Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune – Programmation 2024 – CHARITÉ – Nuit Étoilée / Lectures

Pour les Nuits de la lecture 2024 dédiées au thème du corps, participez à une grande lecture nocturne à l’Hôtel-Dieu !

Dire et exprimer ensemble les mots du corps et du prendre soin : aux côtés du liseur-récitateur, laissez-vous porter par les textes choisis au cœur même de l’ancien hôpital, dans la Salle des Pôvres, et n’hésitez pas – aussi – à nous partager vos écrits et vos pensées !

Avec Thomas Volatier, comédien forain

Vendredi 19 janvier

De 19h à 21h

Tout Public – Billet Insolite – Jauge limitée à 50 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu

ou en billetterie dans la limite des places disponibles

Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Rue de l’Hôtel-Dieu

Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté



