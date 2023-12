Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune – Programmation 2024 – CHARITÉ – Histoires de dates Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Côte-d'Or Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune – Programmation 2024 – CHARITÉ – Histoires de dates Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Beaune, 9 janvier 2024, Beaune. Beaune Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 14:15:00

fin : 2024-01-09 15:15:00 . La saison 2024 à l’Hôtel-Dieu vous propose à nouveau ses visites commentées « Histoires de dates », des parcours guidés autour des anniversaires historiques qui émaillent l’histoire de l’Hôtel-Dieu depuis le Moyen Âge. Cette année, c’est le 600e anniversaire de l’adoubement de Nicolas Rolin qui est célébré par une visite-hommage au chancelier. Guidé par un médiateur, découvrez le récit du fondateur de l’Hôtel-Dieu ou la success story bourguignonne du chancelier Rolin par un parcours inédit ! Mardi 9 janvier à 10h30 et 14h15

Tout Public – Billet Découverte – Jauge limitée à 30 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu

ou en billetterie dans la limite des places disponibles EUR.

Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Rue de l’Hôtel-Dieu

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-26 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Catégories d’Évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Code postal 21200 Lieu Hôtel-Dieu - Hospices Civils de Beaune Adresse Hôtel-Dieu - Hospices Civils de Beaune Rue de l'Hôtel-Dieu Ville Beaune Departement Côte-d'Or Lieu Ville Hôtel-Dieu - Hospices Civils de Beaune Beaune Latitude 47.0221 Longitude 4.83658 latitude longitude 47.0221;4.83658

Hôtel-Dieu - Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/