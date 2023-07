Exposition « SEULLE ÉTOILE. L’élan d’une vocation » – Rencontre et visites à 2 voix avec sœur Louise Duchini Hôtel-Dieu – Hospices civils de Beaune Beaune, 16 septembre 2023, Beaune.

Pour les Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel-Dieu vous propose un programme inédit sur le thème de l’édition 2023 « Patrimoine vivant ».

Samedi 16 septembre et le dimanche 17 septembre de 14h à 18h, sœur Louise Duchini, supérieure générale de la congrégation des Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune, sera présente salle Saint-Nicolas pour échanger avec vous sur l’exposition « SEULLE ÉTOILE. L’élan d’une vocation », sélection de photographies réalisées par Guillaume Nédellec entre 2019 et 2022 en hommage à la Communauté des sœurs hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Beaune.

Des visites à 2 voix avec sœur Louise Duchini et une médiatrice du site vous invitent à découvrir l’histoire de cette communauté, fondée par Nicolas Rolin et Guigone de Salins en 1459. Elle avait pour vocation le soin et l’accompagnement des malades de l’Hôtel-Dieu. Les sœurs ont ainsi donné les soins jusqu’en 2006, date à laquelle la dernière sœur est partie en reposance. Visites à 2 voix samedi 16 septembre à 15h ou 16h et dimanche 17 septembre à 14h ou 16h.

Hôtel-Dieu – Hospices civils de Beaune 2 rue de l’Hôtel-Dieu 21200 Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 24 45 00 http://www.hospices-de-beaune.com Situé à proximité des halles ducales et de l’ancien couvent des cordeliers, l’Hôtel-Dieu occupe, encore aujourd’hui, un vaste emplacement au coeur de la ville de Beaune. Sous ses constructions coule la rivière la Bouzaise qui permettait l’évacuation des déchets de tout ordre. Les bâtiments sont disposés autour de la cour d’honneur. Sur la rue, la grande aile, en pierre de taille et ardoise, abrite la salle des Pôvres et la communauté des sœurs hospitalières. L’entrée, marquée par un audacieux auvent, se fait à l’aplomb du clocher qui culmine à près de 50 m de hauteur. C’est dans la cour d’honneur que l’on découvre les bâtiments couverts de tuiles vernissées qui font l’originalité de cet édifice, avec sa longue galerie à pans de bois et ses grandes lucarnes à la mode flamande. Dans les cours suivantes, demeure une partie de l’activité hospitalière du site, ainsi que l’ancienne cuverie, ouverte au moment de la célèbre vente des vins des Hospices Civils de Beaune qui a lieu le 3e dimanche de novembre. La visite débute par la salle des Pôvres, haut lieu s’il en est, magnifiquement restaurée par Maurice Ouradou, gendre de Viollet-le-Duc, en 1875. À la fois, salle d’apparat et salle de soins, pour accueillir « nos seigneurs les pauvres ». Puis, vous découvrirez d’autres salles de malades aménagées au cours des siècles pour s’adapter sans cesse aux évolutions de la médecine et des soins. La cuisine, l’apothicairerie vous charmeront. La salle Saint-Louis présente plusieurs thématiques : XVe et XVIe siècle, un hôpital au mobilier exceptionnel; la médecine de 1800 à 1940 ; un hôpital actif, un domaine florissant et vous terminerez votre visite par le grandiose polyptyque du Jugement dernier, œuvre de Rogier de la Pasture ou van der Weyden destiné à garnir le maître autel de la chapelle. Gare TGV : Beaune. Aéroports : Dijon et Lyon. Route : A 6, l’A 36 et l’A 31 à 2 km GPS : Latitude 47.0218840 – Longitude 4.8372035.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Guillaume Nédellec