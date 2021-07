Hôtel Dieu, exposition « À Corps Parfait » Hôtel Dieu de Belleville, 18 septembre 2021, Belleville-en-Beaujolais.

Hôtel Dieu, exposition « À Corps Parfait »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Dieu de Belleville

À corps parfait ? L’homme réparé, remanié, augmenté présente – sous une forme originale et sous « toutes les coutures » – les interventions de l’Homme sur son corps à des fins de réparation ou d’augmentation. Des temps anciens du néolithique jusqu’à aujourd’hui, l’être humain s’est toujours engagé à améliorer son état de santé, son bien-être et mieux-être. L’exposition révèle ce que la médecine et la recherche médicale ont permis, permettent et promettent pour réparer le corps. L’exposition est une création inédite et attractive. Conçue dans un esprit « comics », elle est destinée à un public jeune (15-25 ans) et bien sûr aussi adulte ! Des manipulations interactives sont proposées.

Entrée gratuite uniquement durant les JEP.

Hôtel Dieu de Belleville 68, rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais Belleville Rhône



