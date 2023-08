Présentation de la restauration d’un diplôme de l’université de Dole (1691) Hôtel-Dieu Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Présentation de la restauration d’un diplôme de l’université de Dole (1691) Hôtel-Dieu Dole, 16 septembre 2023, Dole. Présentation de la restauration d’un diplôme de l’université de Dole (1691) Samedi 16 septembre, 15h00 Hôtel-Dieu Présentation en salle de Persan, entrée libre sans réservation À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à la présentation d’un diplôme de l’université de Dole (1691), récemment restauré par Cindy Landry, restauratrice du patrimoine, samedi 16 septembre à 15h à l’Hôtel-Dieu de Dole. Hôtel-Dieu Rue Bauzonnet, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

