Revivez l'histoire du sport à Dole au travers de ses archives

Samedi 16 septembre, 10h30
Hôtel-Dieu
Rue Bauzonnet, 39100 Dole

Présentation en salle de Persan, entrée libre sans réservation

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les documents recueillis dans le cadre de la grande collecte des archives du sport, initiée par le ministère de la Culture, et revivez l'histoire du sport à Dole.

