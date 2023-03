VALOGNES/50 : Réunion des adhérents du Nord-Cotentin Hôtel-Dieu de Valognes Valognes Catégories d’Évènement: Manche

VALOGNES/50 : Réunion des adhérents du Nord-Cotentin Hôtel-Dieu de Valognes, 7 décembre 2023, Valognes. VALOGNES/50 : Réunion des adhérents du Nord-Cotentin Jeudi 7 décembre, 20h30 Hôtel-Dieu de Valognes Entrée libre La prochaine réunion des adhérents du Nord-Cotentin est prévue jeudi 7 décembre 2023 à 20h30 à l’Hôtel-Dieu de Valognes.

Ordre du jour : accueil des nouveaux adhérents

actualités ornitho : WI, GCOJ, échoués…

programmation d’animations/formations sur le Nord-cotentin

Refuges/GONm : appel aux bénévoles

etc.. Hôtel-Dieu de Valognes Rue de l’Hotel-Dieu 50700 Valognes Valognes 50700 Manche Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

