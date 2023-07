Marché dans l’herbe – art & artisanat Hôtel-Dieu de Tournus Tournus, 16 septembre 2023, Tournus.

Marché dans l’herbe – art & artisanat 16 et 17 septembre Hôtel-Dieu de Tournus Entrée libre

Des artistes et artisans d’art investissent la cour de l’Hôtel-Dieu et le Jardin de la légion d’honneur de Tournus pour vous présenter leur travail : dessin, illustration, peinture, sculpture, céramique, édition, estampe, photographie, artisanat d’art et autres curiosités !

Cet événement « exposition / vente / démonstration » en extérieur (annulé en cas de météo défavorable), est organisé par l’association Chez ta soeur, et soutenu par la Ville de Tournus.

Hôtel-Dieu de Tournus 21 rue de l’Hôpital 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 51 23 50 https://www.tournus.fr/hotel-dieu

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Chez ta sœur