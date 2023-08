Hôtel-Dieu de Baugé Hôtel-Dieu de Baugé Baugé en Anjou, 16 septembre 2023, Baugé en Anjou.

Hôtel-Dieu de Baugé 16 et 17 septembre Hôtel-Dieu de Baugé Tarif réduit: 7,50 € adulte

Gratuit jusqu’à 18 ans

Visite de l’Hôtel-Dieu et son apothicairerie XVIIe

Découvrez l’apothicairerie et ses 600 contenants d’époque.

Dans l’Hôtel-Dieu autrefois tenu par les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, une déambulation entre l’ancienne salle des malades, la chapelle baroque et le couvent permet de découvrir la vie quotidienne de ces grands hôpitaux pour les pauvres. Une curiosité : l’apothicairerie qui est considérée comme l’une des plus anciennes et complètes d’Europe !

Visites en continu.

Accès à l’apothicairerie uniquement accompagné d’un guide.

Hôtel-Dieu de Baugé rue Anne de Melun 49150 Baugé en Anjou Baugé en Anjou 49150 Baugé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 00 74 http://www.chateau-bauge.fr Classée monument historique, l’apothicairerie de Baugé, 1675, est considérée comme l’une des plus complètes de France avec une collection de plus de 650 pots et boîtes aux contenus aussi mystérieux qu’étranges : du sang de dragon, des yeux d’écrevisses, feront frémir les plus jeunes. Dans la grande salle des malades découvrez l’art de guérir et le quotidien d’un hôpital au XVIIe siècle à travers les objets de l’époque. Admirez ensuite la chapelle baroque et son double chœur, avant de traverser les lieux de vie des hospitalières de Saint Joseph. Exposition de tableaux à papiers roulés XVIIe-XXe siècles, entrée inclue avec le ticket d’entrée de la visite de l’Hôtel Dieu

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

