Visite jeune public : Explore l’hôtel-Dieu avec Truffette Hôtel-Dieu Carpentras Carpentras, 16 septembre 2023, Carpentras.

Visite jeune public : Explore l’hôtel-Dieu avec Truffette Samedi 16 septembre, 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 Hôtel-Dieu Carpentras Inscription conseillée

Visite jeune public : Explore l’hôtel-Dieu avec Truffette

Une chasse au trésor, une histoire de souris à écouter et de nombreuses surprises à découvrir.

Truffette est une petite souris grise qui vit dans l’Hôtel-Dieu depuis fort longtemps. Pour les Journées du Patrimoine, elle te propose de découvrir les merveilles cachées de ce monument majestueux de Carpentras.

Amuse-toi avec elle, écoute son histoire et laisse-toi emmener au gré de sa promenade.

Cette animation gratuite est proposée aux enfants de 5 à 10 ans.

Samedi et dimanche : 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 1h) – 15 enfants maximum par visite, inscription conseillée au 04 90 63 04 92

Hôtel-Dieu Carpentras 180 place Aristide Briand, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 63 04 92 http://inguimbertine.carpentras.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

ville de carpentras