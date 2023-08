L’apothicairerie de l’hôtel-Dieu à découvrir pour les J.E.P Hôtel-Dieu Bourg-en-Bresse, 17 septembre 2023, Bourg-en-Bresse.

L’apothicairerie de l’hôtel-Dieu à découvrir pour les J.E.P Dimanche 17 septembre, 14h00 Hôtel-Dieu Entrée libre dans le cadre des J.E.P.

Une visite pour voir l’essentiel d’un lieu intimiste émouvant : le laboratoire et ses alambics, la petite pharmacie, l’officine et son magnifique écrin de boiserie. Faïences, verrines et boites en bois content l’art de soigner d’antan. Réservez votre créneau horaire.

L'apothicairerie de l'hôtel-Dieu, ancienne pharmacie hospitalière, s'ouvre à vous à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Créneaux horaires sur réservation toute les 1/2 heures. Parking sur la voirie ou parking du monastère royal de Brou à 5 mn

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

