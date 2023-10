Exposition « Le fabuleux mondes des insectes » à l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais, 13 mai 2023, Belleville-en-Beaujolais.

Exposition « Le fabuleux mondes des insectes » à l’Hôtel-Dieu Samedi 13 mai, 18h00 Hôtel-Dieu

Ils se comptent par milliards et ils sont partout, sous terre, dans l’air, à la ville comme à la campagne. Certains d’entre eux ravagent nos cultures mais d’autres sont des pollinisateurs sans lesquels il n’y aurait pas de récoltes. Les insectes contribuent aussi à la vie du sol et sont de grands pourvoyeurs de nourriture. Trois animaux sur quatre sont des insectes : des incontournables de la biodiversité. Découvrez le monde fascinant des insectes au travers d’une exposition pédagogique ponctuée de manipulations, de jeux informatiques et de tablettes didactiques pour apprendre en s’amusant !

Hôtel-Dieu 68 rue de la République 69220 Belleville Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474664467 http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr https://www.facebook.com/hoteldieudebelleville/ Ouvert en 1733 pour accueillir 14 pauvres, puis progressivement agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Dieu de Belleville a fonctionné jusqu’en 1991. Son parfait état de conservation en fait un fidèle témoin de la vie hospitalière. Venez découvrir l’apothicairerie et sa riche collection de pots en faïence, porcelaine et verre, la salle du conseil et ses précieuses archives, les chapelles et leurs expositions d’art sacré, les trois salles des malades encore meublées de leurs lits à ruelle et d’objets chirurgicaux et usuels. L’authenticité de ce lieu vous fera revivre le passé : des poêles à l’armoire à linge, la vie semble toujours là… 2 parkings à proximité. Stationnement possible rue de la République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Musée de l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais