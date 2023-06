Visite libre de l’Hôtel-Dieu de Tournus Hôtel-Dieu 21 rue de l’Hôpital 71700 Tournus Tournus Tournus Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Construit au XVIIe siècle puis agrandi jusqu'à la fin du XVIIIe, l'Hôtel-Dieu de Tournus, avec ses trois salles des malades, ne craint pas de rivaliser avec celui de Beaune.

Les salles anciennes ont été restaurées avec leur mobilier d’origine de façon à restituer l’atmosphère d’alors. Les traditionnels lits clos en chêne sont encore alignés avec leur poêle central, les ustensiles d’époque.

Elles sont un témoignage de la vie hospitalière depuis le XVIIe siècle. Les étains domestiques sont, par exemple, dressés sur un somptueux vaisselier.

Avec ses 300 pots en faïence de Nevers conservés dans les magnifiques boiseries, l'apothicairerie est sans doute l'une des plus anciennes de France. Une autre apothicairerie, celle de la Maison de Charité de Tournus, est venue enrichir les collections.

