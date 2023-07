Lecture : « A livres ouverts, trois lucioles entre les pages ! » Hôtel d’Heidelbach – Musée national des arts asiatiques Guimet Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Lecture : « A livres ouverts, trois lucioles entre les pages ! » Dimanche 17 septembre, 15h00 Hôtel d’Heidelbach – Musée national des arts asiatiques Guimet Gratuit, avec un billet d’entrée. Sans réservation dans la limite des places disponibles.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Placées sous le thème « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport », les Journées européennes du patrimoine du samedi 16/09 et dimanche 17/09 2023 sont pour le musée Guimet l’occasion d’ouvrir au public son jardin au 19 avenue d’Iéna.

« A LIVRES OUVERTS, TROIS LUCIOLES ENTRE LES PAGES ! »

Avec Yilin Yang

En lien avec les journées du patrimoine et le jardin du musée Guimet

Lectures jeune public et familles à 15h et 16h

Des albums jeunesse à lire et découvrir avec une lectrice malicieuse pour voyager en Asie entre les images et les mots.

Ce temps de découverte et de partage autour d’albums jeunesses invite chacun à redécouvrir la beauté et la poésie de livres merveilleux qui réservent des surprises et des trésors à chaque page.

Exceptionnellement au 1er étage de l’Hôtel d’Heidelbach

Gratuit avec un billet d’entrée

Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Hôtel d’Heidelbach – Musée national des arts asiatiques Guimet 19 avenue d’Iéna 75016 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 56 52 53 00 http://www.guimet.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Guimet/34618279264;https://twitter.com/museeguimet;https://www.youtube.com/user/officielmuseeguimet L’Hôtel d’Heidelbach, avenue d’Iéna, est un hôtel particulier construit à la demande du banquier américain Alfred Heidelbach par l’architecte René Sergent en 1913. Cette demeure est l’un des derniers témoignages de la Belle Époque à Paris. Le bâtiment et son jardin ont été rénovés de 2015 à 2018, abritant les collections de mobilier chinois ainsi que le pavillon de thé japonais qui accueille les cérémonies du thé.

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

