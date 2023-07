Venez visiter la cour de cet hôtel ! Hôtel d’Espie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Venez visiter la cour de cet hôtel ! Hôtel d’Espie Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Venez visiter la cour de cet hôtel ! 16 et 17 septembre Hôtel d’Espie Gratuit. Entrée libre. Cet édifice est un hôtel particulier qui illustre le style architectural de l’époque Louis XV. Hôtel d’Espie 3 rue Mage, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 61 51 67 93 Cet hôtel particulier de style Louis XV est une réplique citadine du château de Merville. L’hôtel est construit en 1749 par l’architecte Hyacinthe de Labat de Savignac pour le comte d’Espie. L’ensemble est typique des hôtels particuliers classiques, construits entre cour et jardin. Cette jolie bâtisse cachée derrière un haut mur est considérée comme la plus belle résidence toulousaine du XVIIIe siècle restant dans cette ville. L’hôtel d’Espie est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1932. Centre historique de Toulouse, à proximité de la place des Carmes. Métro A Esquirol. Métro B Les Carmes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

