Vente en douane de marchandises provenant de saisies aux enchères publiques verbales

Jeudi 6 juillet 2023 à partir de 09h30

Adresse : 26, rue Goudard – 13005 Marseille

Exposition le mercredi 5 juillet à partir de 10h00

Lot 150 : 3 bouteilles d’un litre de vodka Grey Goose

Lot 151 : 2 bouteilles de 70 cl de Curaçao Triple sec Vedrenne

Lot 152 : 3 bouteille de 70 cl Cachaça Janeiro Lot 153 : 4 bouteilles d’un litre de Rhum Havana Club 3 ans

Lot 154 : 2 bouteilles d’un litre de vodka Grey Goose Lot 155 : 4 bouteilles de 70 cl de Vodka dont 2 vodka Gery Goose et 2 vodka Grey Goose « L’orange »

Lot 156 : 3 bouteilles d’un litre Cognac Courvoisier V.S. Spécial édition

Lot 157 : 4 bouteilles d’un litre de Grand-Marnier

Lot 158 : 3 bouteilles d’un litre de Gin Bombay Sapphire

Lot 159 : 3 bouteilles d’un litre de Cognac Rémy Martin VSOP

Lot 160 : 3 bouteilles de 70 cl de Whisky Jack Daniel’s, de Rhum Damoiseau VO et de Cognac Hennessy very special

Lot 161 : 1 bouteille de 70 cl de Cognac Hennessy X.O. en coffre

Lot 162 : 1 bouteille de 70 cl de Cognac Hennessy X.O. en coffret

Lot 163 : 1 bouteille de 70 cl de Cognac Hennessy X.O. en coffret

Contacts

RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE MARSEILLE

ri-marseille@douane.finances.gouv.fr – Mentionner «Vente aux enchères du 6 juillet 2023» dans l’objet.

Site Internet du commissaire priseur SASU PRADO FALQUE ENCHERES

Tél. : 04 96 10 26 30

Email : contact@pradofalque.fr

Hôtel des ventes Prado-Falque Enchères 26, rue Goudard – 13005 Marseille

