Atelier d’apprentissage à l’expertise Hôtel des Ventes Orléans Madeleine, 13 mai 2023, Orléans. Atelier d’apprentissage à l’expertise Samedi 13 mai, 10h00 Hôtel des Ventes Orléans Madeleine Gratuit sur inscription au 02.38.22.84.34 ou à contact@hdvmadeleine.fr ATELIER D’APPRENTISSAGE à L’EXPERTISE

Samedi 13 mai à 10 h ou 14 h Vous avez toujours voulu connaître la différence entre argent et métal argenté, reconnaître les styles et apprivoiser les techniques de la peinture ? INSCRIVEZ-VOUS à NOTRE JOURNÉE MARTEAU ! Réservation au 02.38.22.84.34 ou à contact@hdvmadeleine.fr Hôtel des Ventes Orléans Madeleine 64 rue Faubourg Madeleine, 45000 ORLÉANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.22.84.34 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@hdvmadeleine.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@hdvmadeleine.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

