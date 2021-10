La baule Place de La Perrière 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Hôtel des Ventes de la Baule Place de La Perrière 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

le samedi 30 octobre à 14:00

Chers clients, Nous avons le plaisir de vous annoncer notre prochaine vente, qui se tiendra le samedi 30 octobre 2021 à 14h00 à l’Hôtel des Ventes. BIJOUX DONT SIGNES- ARGENTERIE – MODE : HERMES, CHANEL, …- VERRERIE : BACCARAT – JAEGER LECOULTRE : PENDULETTE ATMOS – POUPEES – VOITURES MINIATURES – LIVRES DONT JULES VERNE, PLEIADE – TABLEAUX : MORLAINE – LITHOGRAPHIES DONT DALI, BERNARD BUFFET – MOBILIER CHINOIS ET DESIGN DONT TABLE BASSE ISAMU NOGUCHI- TAPIS Vous avez la possibilité d’enchérir par téléphone, par ordre d’achat, ou directement en ligne via interencheres.com. Expositions : vendredi 29 octobre 2021 de 16h00 à 18h00 et samedi 30 octobre 2021 de 10h00 à 11h30. 02 40 60 60 90 Nous restons à votre disposition, A bientôt.

