Visite guidée de l’Hôtel des Troupes de montagne Hôtel des troupes de montagne Grenoble, 16 septembre 2023, Grenoble.

Visite guidée de l’Hôtel des Troupes de montagne 16 et 17 septembre Hôtel des troupes de montagne Sur inscription

Visite guidée de l’Hôtel des Troupes de montagne, habituellement fermé au public et présentation de l’association ARTIZZ’, rassemblant les artisans d’art en Isère.

Une occasion unique pour découvrir ce lieu remarquable et secret de la place de Verdun à Grenoble. Hôtel de commandement du Second Empire, il représente 160 ans d’histoire militaire au sein de la capitale des Alpes, et est aujourd’hui encore, le lieu de commandement de la 27e Brigade d’infanterie de montagne.

Hôtel des troupes de montagne 5 place de Verdun, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 37 44 06 [{« type »: « phone », « value »: « 04 38 37 44 06 »}] Construit sous Napoléon III, voulu comme la représentation du pouvoir impérial et militaire à Grenoble, cet hôtel particulier est caractéristique de son époque, dont il a gardé tous les décors d’origine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

(c) Musée des Troupes de montagne