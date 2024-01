Journées 6-12 ans | Le Bordeaux médiéval Hôtel des Sociétés Savantes Bordeaux, lundi 19 février 2024.

Journées 6-12 ans | Le Bordeaux médiéval Avec Kairinos, vos enfants découvrent l’Histoire de leur ville pendant les vacances scolaires. Les 19 et 20 février, deux journées (09h30-16h30) sont proposées pour découvrir le Bordeaux médiéval. 19 et 20 février Hôtel des Sociétés Savantes Tarifs 45 € /journée/enfant | 75 € / 2 journées/enfant ou 1 journée/ 2 enfants de la même fratrie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-19T09:30:00+01:00 – 2024-02-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-20T09:30:00+01:00 – 2024-02-20T16:30:00+01:00

Avec l’association Kairinos, vos enfants découvrent l’Histoire de leur ville pendant les vacances scolaires. Les lundi 19 et mardi 20 février 2024, deux journées (09h30-16h30) sont proposées pour découvrir le Bordeaux médiéval.

Jour 1 | 19 février 2024 l’Art du Vitrail

> MATIN parcours découverte de la ville et de ses monuments à travers l’Art du vitrail ;

> APRES-MIDI atelier création d’un vitrail en papier coloré (dans l’Hôtel des sociétés savantes).

Jour 2 | 20 février 2024 l’Enluminure

> MATIN introduction à l’Art de l’enluminure et la communication visuelle au Moyen-Âge ;

> APRES-MIDI atelier « peinture à la tempera » pour apprendre à confectionner sa propre peinture et peindre son enluminure (dans l’Hôtel des Sociétés Savantes).

[Journées animées par Gabrielle Favier, directrice de l’Ecole française du décor et Laurence Gré Beauvais, archéologue et historienne de l’Art]

Capacité 4 à 8 enfants par journée

Horaires 09h30 à 16h30 (pique nique à prévoir)

Hôtel des Sociétés Savantes 1 place bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-kairinos/evenements/bordeaux-medievale-l-art-du-vitrail-et-l-enluminure »}]

atelier enfant

Gabrielle Favier