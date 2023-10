[Journée 6-12 ans] Le Moyen-Âge et l’Art du vitrail Hôtel des Sociétés Savantes Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde [Journée 6-12 ans] Le Moyen-Âge et l’Art du vitrail Hôtel des Sociétés Savantes Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux. [Journée 6-12 ans] Le Moyen-Âge et l’Art du vitrail Samedi 21 octobre, 09h30 Hôtel des Sociétés Savantes Tarif (adhésion à l’association incluse) : 45 euros / enfant. L’association Kairinos propose une journée complète dédiée aux enfants (à partir de 6 ans) pour découvrir le Moyen-Âge et l’Art du vitrail.

Celle-ci se déroule en deux parties : 1) Le matin, visite commentée de la basilique Saint-Michel et de ses vitraux

2) L’après-midi, atelier de confection d’un vitrail sur papier coloré transparent, dans l’Hôtel des Sociétés Savantes (1 place Bardineau). Les parents sont invités à déposer leurs enfants à 09h30 devant la basilique Saint-Michel, fin à 16h30 à l’Hôtel des Sociétés savantes. Pique nique à prévoir pour le repas du midi.

Groupe limité à 8 places. Hôtel des Sociétés Savantes 1 place bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-kairinos/evenements/journee-6-12-ans-le-moyen-age-et-l-art-du-vitrail »}, {« type »: « email », « value »: « kairinosbilletterie@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00 atelier enfant Kairinos Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel des Sociétés Savantes Adresse 1 place bardineau, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Hôtel des Sociétés Savantes Bordeaux latitude longitude 44.848144;-0.580221

Hôtel des Sociétés Savantes Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/