Gironde Cycle de 3 conférences sur le Rajasthan Hôtel des Sociétés Savantes Bordeaux, 10 octobre 2023, Bordeaux. Cycle de 3 conférences sur le Rajasthan 10 octobre – 28 novembre, les mardis Hôtel des Sociétés Savantes Tarif (cycle entier) : 40 € + adhésion annuelle à l’association L’association Kairinos vous propose un cycle de 3 conférences autour du Rajasthan, assuré par Sylvain Métot, guide conférencier et historien de l’art. Séance 1 : mardi 10 octobre de 18h00 à 19h30

Le Rajasthan, pays des signeurs guerriers* Après une présentation de l’histoire du Rajasthan, pays des rois guerriers, nous étudierons les sites emblématiques de ce territoire:

Jaisalmer, la ville dorée qui surgit des sables du désert du Thar et dont les remparts couronnent les temples et les palais médiévaux.

Jodhpur, la ville aux murs bleus avec le fort Mehrangarh qui impose sa puissance du haut de son promontoire. Jaipur, cité saupoudrée de couleur rose, exprime l’acmé de l’architecture rajpoute grâce à son palais des vents. Séance 2 : mardi 21 novembre de 18h00 à 19h30

Les grands Moghols* Les Moghols ont régné sur une grande partie de l’Inde de 1526 à 1857. Dès l’arrivée de Babûr, l’initiateur de cette dynastie, ils ont dû combattre puis se lier avec les Rajpouts, seigneurs du Rajasthan qui deviendront leurs vassaux. Une fascination et un intérêt réciproque vont s’établir entre eux. Nous définirons ces liens aux travers de deux sites majeurs qui permettent de comprendre comment les Grands Moghols ont tenté d’assimiler leur culture à celle de leurs sujets: la ville palatiale de Fatehpûr Sikri réalisée par Akbar et le Taj Mahal souhaité par Shâh Jahân pour son épouse Mumtâz Mahal. Séance 3 : mercredi 28 novembre de 18h00 à 19h30

L’Art de la peinture au Rajasthan* Du XVIe siècle au XIXe siècle différentes écoles de peintures vont se développer dans les royaumes du Rajasthan. Elles sont en grande partie issues de la peinture moghole qui provient elle-même de l’art des miniatures persanes. Nous aborderons différents aspects de la peinture rajpoute, leur réalisation technique, mais également leur symbolique spirituelle dans un contexte hindou puisque certaines de ces peintures manifestent le mouvement dévotionnel de la Bhakti et les cultes rendus aux dieux.

Les trois séances ont lieu à l'Hôtel des Sociétés Savantes, 1 place Bardineau à Bordeaux.

