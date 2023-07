Histoire de Bordeaux : du XIVème au XVIIème Hôtel des Sociétés Savantes Bordeaux, 3 octobre 2023, Bordeaux.

Histoire de Bordeaux : du XIVème au XVIIème 3 octobre 2023 – 9 avril 2024, les mardis Hôtel des Sociétés Savantes Tarifs : adhésion à l’association (45 euros) + forfait annuel (10 cours + 8 visites : 200 euros) ; Possibilité de participer à 1 séance gratuite offerte ;

Chaque année, l’association Kairinos propose un nouveau cycle de découverte sur l’Histoire de Bordeaux à travers des rendez-vous hebdomadaires (alternance de cours/conférences dans l’Hôtel des Sociétés Savantes et de visites en extérieur).

Ces séances sont animées par deux intervenants historiens, historiens d’art et archéologue qui vous dévoileront un Bordeaux passionnant et renouvelé.

D’octobre 2023 à avril 2024, nous aborderons la fin du duché anglo-gascon jusqu’à l’hiver de très grand froid en 1709. Trois siècles qui débutent par les causes de la Guerre de Cent Ans, l’intégration forcée de Bordeaux dans le Royaume de France en 1453 sous les Valois, la création d’un Parlement… Il s’agira notamment de comprendre la position délicate de Bordeaux pendant les guerres de religion ainsi que l’ingérence progressive du pouvoir royal. Une période qui permet de suivre également la question artistique, avec les témoignages locaux du Gothique, de la Renaissance, du Baroque de la Réforme ainsi que la place importante de la peinture au gré de différents monuments et musées de la Ville.

Infos pratiques

Du 03 octobre 2023 au 09 avril 2024 ;

Les mardis de 10h00 à 11h30 (hors vacances scolaires) ;

Contact et inscription par mail ;

1ère séance gratuite et sans engagement.

Hôtel des Sociétés Savantes 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T10:00:00+02:00 – 2023-10-03T11:30:00+02:00

2024-04-09T10:00:00+02:00 – 2024-04-09T11:30:00+02:00

