Coloniaux à bord : les « Invisibles » de l’histoire maritime (1850 – 1950) Hôtel des sociétés savantes Bordeaux, 15 juin 2023, Bordeaux.

Coloniaux à bord : les « Invisibles » de l’histoire maritime (1850 – 1950) Jeudi 15 juin, 18h00 Hôtel des sociétés savantes Entrée libre et gratuite

Au XIXᵉ siècle, l’essor de la navigation à vapeur accompagne l’expansion économique et coloniale européenne. En France, de puissantes compagnies à l’image des Messageries Maritimes ont multiplié les escales commerciales sur tous les continents, et ont eu recours à une abondante main d’œuvre maritime extra-européenne. Relégués aux tâches les plus pénibles et les moins qualifiées, chauffeurs, soutiers et agents du service à bord des paquebots illustrent tout à la fois le regard colonial porté sur ces populations originaires de territoires dominés, mais aussi leur capacité à s’adapter par leur travail à cette accélération de la mondialisation, à s’ouvrir de nouveaux horizons et à donner aux grands ports métropolitains, dont Bordeaux, une identité propre fondée sur l’altérité, la coexistence voire le métissage.

Hôtel des sociétés savantes 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 31 03 99 38 http://mbordeauxm.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mbordeauxm.fr/actualites »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 03 99 38 »}] sur RDV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T19:30:00+02:00

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T19:30:00+02:00

Histoire coloniale Histoire maritime

La Mémoire de Bordeaux Métropole © Pierre Bytchkowsky