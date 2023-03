Conférence : Le Petit Mousse du Jardin public : 1ère saison 1897-2005 Hôtel des sociétés savantes Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Conférence : Le Petit Mousse du Jardin public : 1ère saison 1897-2005 Hôtel des sociétés savantes, 29 mars 2023, Bordeaux. Conférence : Le Petit Mousse du Jardin public : 1ère saison 1897-2005 Mercredi 29 mars, 18h00 Hôtel des sociétés savantes Entrée libre Le Petit Mousse du Jardin public – 1ère saison 1897-2005 Le Petit Mousse, légendaire bateau de promenade du Jardin Public de Bordeaux, est né en 1897. Fréquenté par cinq générations de bordelais, il a connu dix pilotes successifs, parcouru 120.000 kms et aurait transporté près de cinq millions de passagers. Après 110 ans d’exploitation, usé, rouillé, sa mise au rebut en 2005 a beaucoup chagriné Michel SUFFRAN. L’homme de lettres de Bordeaux a alors su motiver un groupe d’amis pour permettre, après bien des obstacles, le retour de sa réplique en son écrin bordelais en juillet 2021. Cette présentation se terminera par la diffusion d’un film réalisé par Bernard Gaillard, sur le bateau historique et la renaissance de sa réplique (durée 15 mn). Hôtel des sociétés savantes 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 31 03 99 38 http://mbordeauxm.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 03 99 38 »}, {« type »: « email », « value »: « mbm@mbordeauxm.fr »}] sur RDV Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

