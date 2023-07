Concert de musique de chambre Hôtel des Sibylles Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Concert de musique de chambre Hôtel des Sibylles Châtellerault, 16 septembre 2023, Châtellerault. Concert de musique de chambre 16 et 17 septembre Hôtel des Sibylles Gratuit. Entrée libre. Venez assister à un concert de musique de chambre du Conservatoire de Châtellerault. Hôtel des Sibylles 153 – 155 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 02 84 37 L’hôtel des Sibylles date de la première moitié du XVIe siècle. Il doit son nom aux médaillons sculptés qui ornent sa façade (alternance de prophètes et de sibylles). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:45:00+02:00 – 2023-09-16T16:15:00+02:00

©Pays d'Art et d'Histoire_Châtellerault

