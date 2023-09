Exposition à l’hôtel des Pins Hôtel des Pins Murol Catégories d’Évènement: Murol

Puy-de-Dôme Exposition à l’hôtel des Pins Hôtel des Pins Murol, 16 septembre 2023, Murol. Exposition à l’hôtel des Pins Samedi 16 septembre, 14h30 Hôtel des Pins Visite de l’Hôtel des Pins par Olivier SIMON Hôtel des Pins Rue du château, Murol Murol 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Ministere de la culture Détails Catégories d’Évènement: Murol, Puy-de-Dôme Autres Lieu Hôtel des Pins Adresse Rue du château, Murol Ville Murol Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Hôtel des Pins Murol latitude longitude 45.574473;2.942527

Hôtel des Pins Murol Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/murol/