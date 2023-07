« Les suspendues : et si les pierres étaient vivantes » découvrez une exposition accompagnée d’une performance artistique sonore Hôtel des Monnaies Villemagne-l’Argentière, 16 septembre 2023, Villemagne-l'Argentière.

« Les suspendues : et si les pierres étaient vivantes » découvrez une exposition accompagnée d’une performance artistique sonore 16 et 17 septembre Hôtel des Monnaies Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’exposition « Les suspendues : et si les pierres étaient vivantes » de la plasticienne Paper’Art Tatiana Rozenblat : une oeuvre qui parle de notre rapport au temps et au monde minéral profondément lié à l’histoire de l’humanité. L’artiste détourne un procédé ancien du XVe siècle en transformant la fibre textile de lin ou de coton pour en faire des oeuvres à trois dimensions. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, performance sonore autour de l’installation « Les suspendues : et si les pierres étaient vivantes ». Cette création musicale de Yaël, musicien acoustique, est composée avec des captations sonores du village de Villemagne-l’Argentière.

Hôtel des Monnaies 4 rue de l’hôtel des monnaies, 34600 Villemagne-l’Argentière Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie http://www.villemagne-largentiere.fr/ Cet édifice possède une architecture civile du XIIe et XIIIe siècle de style roman. Nommé Hôtel des Monnaies en raison des pièces qui auraient été frappées dans ses murs, cette origine n’aurait cependant jamais été attestée. Au Moyen Âge, l’édifice était situé dans une artère marchande du village et abritait en rez-de-chaussée une échoppe et des habitations éclairées par des baies géminées à l’étage. L’activité de cette maison était sûrement en lien avec la richesse de l’ancien bourg monastique et l’exploitation des mines de plomb argentifère. De plus, la fréquentation de l’abbaye bénédictine par de nombreux pèlerins explique cette prospérité économique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:40:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:40:00+02:00

©T. Rozenblat