Visite libre de l’hôtel des Monnaies à Cluny Hôtel des Monnaies Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire Visite libre de l’hôtel des Monnaies à Cluny Hôtel des Monnaies Cluny, 16 septembre 2023, Cluny. Visite libre de l’hôtel des Monnaies à Cluny 16 et 17 septembre Hôtel des Monnaies Entrée libre Situé au 6 rue d’Avril, à proximité des portes d’honneur de l’abbaye, cet édifice de la fin XIIe, début XIIIe siècle, déploie une vaste façade sur rue avec deux claires-voies de part et d’autre d’une cheminée en encorbellement et une absence quasiment totale de décor. La ville de Cluny possède de nombreux vestiges de maisons romanes, dont la plupart présentent de riches décorations notamment au niveau des claires-voies. Paradoxalement, celle de l’hôtel des monnaies montre une absence quasiment totale de décor, ce qui est un exemple unique à Cluny. Hôtel des Monnaies 6 rue d’Avril, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Amis de Cluny Détails Catégories d’Évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Hôtel des Monnaies Adresse 6 rue d'Avril, 71250 Cluny Ville Cluny Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Hôtel des Monnaies Cluny

Hôtel des Monnaies Cluny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/