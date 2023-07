Visite des ateliers de l’hôtel des métiers d’art de Meudon Hôtel des métiers d’art Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

Visite des ateliers de l’hôtel des métiers d’art de Meudon 16 et 17 septembre Hôtel des métiers d’art Entrée libre

Découvrir des savoir-faire au sein des ateliers

Dans le cadre des journées du patrimoine, les ateliers des artisans d’art ouvrent leurs portes avec pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire des douzes savoir faire présents au sein de ce magnifique hôtel d’activités dédié aux métiers d’art .

Entrez dans ces ateliers aux atmosphères particulières aux matériaux qu’ils emploient. Découvrez outils et gestes traditionnnels ou contemporains. Contemplez les oeuvres uniques issues de ces savoir-faire ancestraux ou emprunts de nouvelles technologies.

Un temps d’échange autour des métiers et également de vos projets et besoins avec de nombreuses créations disponibles à la vente.

Pour la 40eme édition des Journées Européennes du patrimoine sur le thème « Patrimoine vivant », découvrez en parallèle, au musée d’art et d’histoire de Meudon, les œuvres exceptionnellement réalisées pour l’occasion par ces artisans d’art qui résonnent avec les œuvres et salles du Musée.

Savoir- faire : peinture décorative, menuiserie, vitrail, laque, dorure, tapisserie, restauration de tableaux, modiste, couturière, peinture d’icônes, stylos et montre de collection , stylos sur mesure, bijoux.

Hôtel des métiers d'art 15, rue Porto Riche, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Depuis 2008, le Potager du Dauphin accueille un hôtel d'activités dédiés à l'artisanat d'art et des artisans exerçant des métiers rares. Cet hôtel dispose de quinze ateliers allant de 12 à 50 m2, le tout dans un parc arboré et calme.

Sur rendez vous ou en accès libre lors des portes ouvertes. RER C – arrêt Meudon Val Fleury puis bus 169 direction Pont de Sèvres – arrêt Stalingrad Transilien Paris Montparnasse-Versailles chantiers – arrêt Meudon ou Bellevue – train toutes les 15mn

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Mairie de Meudon