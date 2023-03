Journées Européennes des Métiers d’Art à l’Hôtel des Métiers d’Art de Meudon Hôtel des Métiers d’Art Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Journées Européennes des Métiers d’Art à l’Hôtel des Métiers d’Art de Meudon Hôtel des Métiers d’Art, 1 avril 2023, Meudon. Journées Européennes des Métiers d’Art à l’Hôtel des Métiers d’Art de Meudon 1 et 2 avril Hôtel des Métiers d’Art Entrée libre Les artisans d’art de l’Hôtel des Métiers d’Art de Meudon , vous accueillent les 1er et 2 Avril , de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 dans le cadre des JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D ART 2023

Fondé en 2008, l’Hôtel d’Artisanat d’Art de Meudon a pour mission de promouvoir et de sauvegarder les métiers d’art et les savoir-faire rares. Situé dans le cadre prestigieux du Potager du dauphin, il abrite quatorze ateliers d’excellence qui travaillent dans le domaine de la création et de la restauration d’objets d’art. www.artisansdartmeudon.fr

@metiers_dart_meudon Entrée libre Hôtel des Métiers d'Art 15 rue Porto Riche, 92190 Meudon

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Artisans d’art vitrail JMA 2023 – Hôtel des Métiers d’Art de Meudon

