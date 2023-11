LE NOEL DES ARTISANS D’ART Hôtel des Métiers d’Art de Meudon Meudon, 25 novembre 2023, Meudon.

LE NOEL DES ARTISANS D’ART 25 et 26 novembre Hôtel des Métiers d’Art de Meudon GRATUIT

Plongez dans la magie des fêtes en vous laissant enchanter par notre sélection exceptionnelle d’œuvres d’art créées avec passion et dévouement par des artisans talentueux. Cette année, nous avons réuni une collection éblouissante de pièces uniques conçues pour égayer votre saison de Noël. Que vous soyez à la recherche du cadeau parfait pour un être cher ou que vous souhaitiez ajouter une touche chaleureuse à votre foyer, notre exposition vente est l’endroit idéal pour trouver des trésors artisanaux.

Notre exposition vente vous propose une variété d’articles exquis, allant de la peinture à la mode, en passant par la joaillerie, la dorure et bien plus encore. Chaque pièce exposée a été soigneusement conçue et fabriquée à la main par des artisans locaux.

En plus de découvrir des créations uniques, vous aurez l’occasion de rencontrer directement les artisans. Ils seront ravis de partager leur passion, leur inspiration et leur processus créatif avec vous. Vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur l’histoire de chaque pièce et sur les techniques artisanales qui ont été utilisées.

Ne manquez pas cette occasion unique de préparer la saison des fêtes tout en soutenant les artisans locaux et en acquérant des objets qui apporteront de la chaleur et de la beauté à votre Noël. Nous sommes impatients de vous accueillir. Venez nombreux et partagez la magie des fêtes avec nous !

Hôtel des Métiers d’Art de Meudon 15 rue Porto Riche, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:00:00+01:00

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

ARTISANAT DART MEUDON laque

Portes Ouvertes de Noel 2023 Christelle Le Bloas