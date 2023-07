Journée découverte Hôtel des Menus-Plaisirs Versailles, 26 août 2023, Versailles.

Journée découverte Samedi 26 août, 11h00 Hôtel des Menus-Plaisirs Atelier d’écoute (Adulte : 8 € / Enfant : gratuit) / jeu de piste (Adulte : 8 € / Enfant : 4 €) / visite guidée (gratuit)

Un samedi par mois, le Centre de musique baroque de Versailles propose des visites guidées, jeu de piste et ateliers participatifs d’écoute pour toute la famille.

Programme

11h : atelier d’écoute / À partir de 6 ans (durée : 1h)

14h30 : jeu de piste / À partir de 10 ans (durée : 1h30)

16h : visite guidée / Tout public (durée : 45 minutes)

Réservation groupes

Ces activités sont accessibles aux groupes. Pour tout renseignement, contactez-nous : Esther Van Dooren ou Laurine Colombier actionculturelle@cmbv.com ou par télémphone 01 39 20 78 10.

Hôtel des Menus-Plaisirs 22 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T11:00:00+02:00 – 2023-08-26T17:00:00+02:00

Morgane Vie