Yvelines Semaines découvertes : jeu de piste et visites guidées (FR et EN) Hôtel des Menus-Plaisirs Versailles, 4 juillet 2023, Versailles. Semaines découvertes : jeu de piste et visites guidées (FR et EN) 4 juillet – 1 septembre Hôtel des Menus-Plaisirs Jeu de piste (Adulte : 8 € / Enfant : 4 €) / Visite guidée (gratuit) Le Centre de musique baroque de Versailles ouvre ses portes et propose aux vacanciers et aux touristes de découvrir la musique baroque française. Programme 14h : jeu de piste / À partir de 10 ans (durée : 1h30)

16h30 : visite guidée (EN) / Tout public (durée : 45 minutes)

17h : visite guidée (FR) / Tout public (durée : 45 minutes) Réservation groupes

Réservation groupes

Ces activités sont accessibles aux groupes. Pour tout renseignement, contactez-nous : Esther Van Dooren ou Laurine Colombier actionculturelle@cmbv.com ou par téléphone 01 39 20 78 10.

Hôtel des Menus-Plaisirs
22 avenue de Paris
78000 Versailles

