Bébé baroque / Atelier initiation pour les tout-petits Hôtel des Menus-Plaisirs, 8 mars 2023, Versailles.

Bébé baroque / Atelier initiation pour les tout-petits 8 mars – 14 juin, les mercredis Hôtel des Menus-Plaisirs

15 €, billetterie en ligne.

Expérience multisensorielle proposée par le Centre de musique baroque de Versailles à destination des tout-petits (0-3 ans) et de leurs parents.

Hôtel des Menus-Plaisirs 22, avenue de Paris – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Les bâtiments qui abritent aujourd'hui le Centre de musique baroque de Versailles ont été bâtis entre 1741 et 1748, sur un terrain acheté par Louis XV, pour y loger l'administration des Menus-Plaisirs du Roi. Disposant de nombreuses et grandes salles, l'Hôtel permettait notamment d'y entreposer accessoires, décors, etc. Utilisés pour les représentations de théâtre et d'opéra lors des fêtes données devant la Cour à Versailles. Il fut agrandi en 1786 par la construction d'un magasin. C'est là également que logeait et travaillait l'Intendant des Menus-Plaisirs, chargé de l'administration des spectacles et représentations au Château (l'un d'eux, Denis Papillon de la Ferté, a laissé son Journal qui nous renseigne sur l'institution à la veille de la Révolution).

Sur la base de l’écoute, de la douceur et du partage, le Centre de musique baroque de Versailles propose de participer à Bébé baroque, des ateliers d’initiation pour les tout-petits (0-3 ans) alliant répertoire baroque et comptines, par la découverte de voix lyriques et d’instruments. Un moment hors du temps qui pourra se prolonger en fournissant aux jeunes parents des pistes et outils pour l’éveil musical de leur enfant.

Programme

Mercredi 8 mars – 10h / Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes)

/ Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes) Mercredi 5 avril – 10h / Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes)

/ Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes) Mercredi 10 mai – 10h / Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes)

Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes) Mercredi 14 juin – 10h / Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes)



