Bébé baroque / Atelier initiation pour les tout-petits
8 mars – 14 juin, les mercredis
Hôtel des Menus-Plaisirs

15 € tarif parents-enfant 10 € tarif Pass Malin Réservation obligatoire (billetterie en ligne sur le site https://www.cmbv.fr) Sur la base de l’écoute, de la douceur et du partage, le Centre de musique baroque de Versailles vous propose de participer à Bébé baroque, des ateliers d’initiation pour les tout-petits (0-3 ans) alliant répertoire baroque et comptines, par la découverte d’instruments. Un moment hors du temps qui pourra se prolonger en fournissant aux jeunes parents des pistes et outils pour l’éveil musical de leur enfant. Programme Mercredi 8 mars – 10h / Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes)

Mercredi 5 avril – 10h / Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes)

Mercredi 10 mai – 10h / Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes)

Mercredi 14 juin – 10h / Atelier initiation pour les tout-petits / 0-3 ans (durée : 30 minutes)

Hôtel des Menus-Plaisirs
22, avenue de Paris – 78000 Versailles

