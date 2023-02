Journée découverte – Jeu de piste Hôtel des Menus-Plaisirs, 11 février 2023, Versailles.

Journée découverte – Jeu de piste Samedi 11 février, 14h30 Hôtel des Menus-Plaisirs

Adulte 8 € / Enfant 4 €

Un samedi par mois, le Centre de musique baroque de Versailles propose des visites guidées, jeu de piste et ateliers participatifs pour toute la famille au cœur de l’Hôtel des Menus-Plaisirs.

Hôtel des Menus-Plaisirs 22, avenue de Paris – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Les bâtiments qui abritent aujourd'hui le Centre de musique baroque de Versailles ont été bâtis entre 1741 et 1748, sur un terrain acheté par Louis XV, pour y loger l'administration des Menus-Plaisirs du Roi. Disposant de nombreuses et grandes salles, l'Hôtel permettait notamment d'y entreposer accessoires, décors, etc. Utilisés pour les représentations de théâtre et d'opéra lors des fêtes données devant la Cour à Versailles. Il fut agrandi en 1786 par la construction d'un magasin. C'est là également que logeait et travaillait l'Intendant des Menus-Plaisirs, chargé de l'administration des spectacles et représentations au Château (l'un d'eux, Denis Papillon de la Ferté, a laissé son Journal qui nous renseigne sur l'institution à la veille de la Révolution).

Jeu de piste : à la poursuite du temps perdu

Bizarre, bizarre… Une mystérieuse malédiction s’est abattue sur le Centre de musique baroque de Versailles. Un éclair a subitement illuminé une salle de répétition hier soir, et depuis, le lieu semble remonter le temps ! Vous allez devoir faire appel à vos sens et à votre perspicacité pour mettre fin à la malédiction.

Journée découverte

Ce jeu de piste s’inscrit dans le cadre de la Journée découverte du samedi 11 février organisée par le CMBV. De mars à mai 2023, le CMBV vous propose trois ateliers thématiques « Découverte des instruments de la Cour de Versailles » .

Programme

11h : atelier d’écoute / À partir de 8 ans (45 minutes)

11h45 : visite guidée / Tout public (45 minutes)

14h30 : jeu de piste / À partir de 10 ans (1h environ)

16h : visite guidée / Tout public (45 minutes)



© Morgane Vie