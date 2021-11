Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Hôtel des Lumières Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le plus grand centre d’art numérique de la Région au Puy-en-Velay offrira une deuxième saison avec de belles nouveautés avec 3 scénographies et une exposition immersive grâce aux toutes dernières technologies de projection et aux sons design. contact@hoteldeslumieres.com +33 4 71 09 38 41 http://hoteldeslumieres.com/ ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale 2 rue Becdelièvre Le Puy-en-Velay

