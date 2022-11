Hôtel des Lumières Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Hôtel des Lumières Le Puy-en-Velay, 17 décembre 2022, Le Puy-en-Velay. Hôtel des Lumières

2 rue Becdelièvre ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale Hôtel Dieu Le Puy-en-Velay Haute-Loire ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale 2 rue Becdelièvre

2022-12-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-30 16:15:00 16:15:00

ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale 2 rue Becdelièvre

Le Puy-en-Velay

Haute-Loire L’Hôtel des Lumières vous propose des scénographies immersives à 360° contact@hoteldeslumieres.com +33 4 71 09 38 41 http://hoteldeslumieres.com/ ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale 2 rue Becdelièvre Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-11-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Hôtel Dieu Adresse Le Puy-en-Velay Haute-Loire ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale 2 rue Becdelièvre Ville Le Puy-en-Velay lieuville ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale 2 rue Becdelièvre Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Hôtel Dieu Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Hôtel des Lumières Le Puy-en-Velay 2022-12-17 was last modified: by Hôtel des Lumières Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Hôtel Dieu 17 décembre 2022 2 rue Becdelièvre ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale Hôtel Dieu Le Puy-en-Velay Haute-Loire Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire