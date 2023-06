« Biodiversité, un patrimoine à préserver » : une exposition sur la lutte contre le trafic d’espèces animales et végétales Hôtel des fermes du Roy – Musée national des douanes Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

« Biodiversité, un patrimoine à préserver » : une exposition sur la lutte contre le trafic d’espèces animales et végétales 16 et 17 septembre Hôtel des fermes du Roy – Musée national des douanes Gratuit. Entrée libre. Visite libre : de 10h à 18h.

Jeu « Sauve qui peau » : 13h30, 14h30, 15h30, 16h30. Livret-jeu : de 10h à 18h.

Venez découvrir comment les douaniers contribuent à la préservation d’un patrimoine vivant inestimable, la biodiversité, lors des Journées européennes du patrimoine.

En lien avec le thème annuel du patrimoine vivant, le Musée National des Douanes (MND) propose, les samedi 16 et dimanche 17 septembre, de mettre en lumière l’une des missions méconnues de la douane : la lutte contre le trafic d’espèces animales et végétales en voie de disparition. Grâce à des saisies de spécimens naturalisés et d’objets, vous découvrirez pourquoi certaines marchandises d’origine animale et végétale sont interdites à la vente.

Participez au jeu « Sauve qui peau » (à partir de 7 ans) : testez vos connaissances sur les espèces victimes de braconnage. En équipes, parcourez un planisphère et répondez à des questions. Lorsque vous arrivez dans un pays, vous devrez identifier les espèces protégées à ne pas ramener dans votre valise. La participation est soumise à disponibilité : les premiers arrivés seront les premiers inscrits.

Pour découvrir le musée en s’amusant, les plus jeunes pourront demander un livret-jeu gratuit.

Hôtel des fermes du Roy – Musée national des douanes 1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 70 27 57 66 http://www.musee-douanes.fr Construit en 1738 selon les plans de Jacques Gabriel, architecte du roi Louis XV, l’hôtel des fermes du roi accueillait à l’origine la ferme générale, ancêtre de la douane sous l’Ancien Régime. Situé à l’angle sud de la place de la Bourse, ses façades néoclassiques ont marqué le début de la rénovation urbaine de Bordeaux au XVIIIe siècle. Ce bâtiment, qui héberge encore de nos jours les services de la douane, abrite une remarquable cour intérieure qui sera exceptionnellement ouverte au public. Entièrement pavée, elle est ornée sur son mur ouest d’une fontaine dite « à congélations », du fait de ses motifs dessinés par le sculpteur flamand Verberckt. Bâtiment accessible de plein pied. Labellisé Tourisme et Handicap pour le handicap moteur et les personnes souffrant d’une déficience visuelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Musée national des douanes