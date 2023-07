Sport et patrimoine Hôtel des Échevins – Musée Estève Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Sport et patrimoine Hôtel des Échevins – Musée Estève Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Sport et patrimoine 16 et 17 septembre Hôtel des Échevins – Musée Estève Dans le cadre du thème national « patrimoine des sports », Bourges Ville d’art et d’histoire s’associe avec le service des Sports et des associations sportives du territoire pour proposer des initiations à des sports variés, dans des lieux patrimoniaux.

La cour de l’hôtel des Echevins – musée Estève accueillera l’association Kidi sports, qui présentera un panel de sports en particulier au jeune public. Hôtel des Échevins – Musée Estève 13 rue Édouard-Branly, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 24 75 38 http://www.ville-bourges.fr/musees L’hôtel des Échevins, construit en 1489, siège de la municipalité de Bourges, est depuis 1987 un cadre exceptionnel pour présenter l’œuvre de Maurice Estève (1904-2011) peintre de renommée internationale. Le musée présente des peintures, aquarelles, dessins, collages, tapisseries, lithographies et lino-gravures de 1919 à 1998. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

