Hôtel des deux mondes Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Hôtel des deux mondes Puyricard 35 avenue Jean Orsini Aix-en-Provence

2022-03-26 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-26 20:15:00 20:15:00 Puyricard 35 avenue Jean Orsini

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Mais où peuvent bien se trouver celles et ceux qui se croisent, un ascenseur rythmant arrivée et départ des uns et des autres ? Est-ce un hôtel, un hôpital dirigé par un mystérieux Docteur… S ? Pourquoi y sont-ils entrés ? Comment en sortir ? Le séjour en ce lieu va permettre aux personnages de mesurer ce qu’ils ont raté ou réussi dans leur vie. Auront-ils une seconde chance ou seront-ils libérés d’un poids en accomplissant leur dernier voyage vers le haut ?



Une superbe pièce nommée 7 fois au « Molières 2000 », jouée par les comédiens de la Compagnie Les Karambar’s, avec par ordre d’entrée en scène :

L’Ange : Danièle Colombet

Julien : Laurent Guicharel

La Cartomancienne : Solange Guerrini Brisse

Le Président Delbec : Christian Bizon

Marie : Nicole Turfait

Le Docteur…S : Brigitte Bouret

Laura : Clairette Gatineau

Régie : Vincent Thibaudeau et Patrick Grussy

Hôtel des deux mondes, une pièce d’Eric Emmanuel Schmitt, interprétée par la Compagnie aixoise les Karambar’s, mise en scène par Frédérique Mazzieri. Soirée de soutien au profit de l’Association de la Bibliothèque sonore du Pays d’Aix.

+33 6 16 24 25 28 http://www.lesbibliothequesonores.org/

