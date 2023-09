Soirée Frugalité à Toulouse : conférence, Rex et table ronde ! Avec la participation de Dominique Gauzin-Müller Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse.

Soirée Frugalité à Toulouse : conférence, Rex et table ronde ! Avec la participation de Dominique Gauzin-Müller Jeudi 12 octobre, 17h30 Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie Gratuit. Sur inscription.

À la DRAC de Toulouse, participez à la soirée frugalité créative.

– À 18h00 : introduction par Dominique Gauzin-Müller.

Historique du mouvement de la Frugalité heureuse et créative dans l’architecture et le ménagement des territoires.

Présentation des 4 principes de la Frugalité : usage raisonné du sol, réduction de la consommation d’énergie, priorité aux matériaux de construction biosourcés, géosourcés et de réemploi issus de la région, processus de conception et de mise en œuvre holistique et collaboratif.

– À 18h15 : ménager le cycle de l’eau de la parcelle au territoire.

Deux retours d’expérience en Occitanie suivis d’une table-ronde avec :

. Hugo Receveur, urbaniste OPQU, paysagiste-concepteur.

. Jean-Yves Puyo, urbaniste OPQU, architecte DPLG.

. Jean Olivier, hydrologue/écologue, France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées.

. Un spécialiste de la gestion de l’eau en Haute-Garonne.

Animation : groupe local Frugalité heureuse & créative Occitanie.

– À 19h15 : vers une architecture frugale en Occitanie et ailleurs.

Conférence de Dominique Gauzin-Müller.

Présentation d’exemples d’architecture frugale avec un focus sur des transformations de l’existant, issues de l’ouvrage « 22 réhabilitations inspirantes en Occitanie ».

– À 20h00 : visite de l’exposition « Architecture Frugale en Occitanie ».

À la Galerie 24, au 24 rue Croix Baragnon : échanges autour d’une collation offerte par le CAUE31.

Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem s'implantent à Toulouse au XIIe siècle. Le site comprend un hôpital, l'église Saint-Rémi, un cloître (dont il subsiste aujourd'hui quatre enfeus), le logis des hospitaliers et un cimetière fouillé en 2004. Acquis par le Ministère de la Culture et de la Communication en 1996, il abrite aujourd'hui le site toulousain de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie. Sa rénovation et la construction de l'aile moderne est dûe au cabinet d'architectes Munvez-Castel-Morel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T17:30:00+02:00 – 2023-10-12T21:00:00+02:00

